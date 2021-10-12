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Коллеги Собчак считают, что она подгоняла водителя

Коллеги Собчак считают, что она подгоняла водителя

В прошедшие выходные Ксения Собчак стала участницей смертельного ДТП. Девушка ехала на заднем сидении в аэропорт, когда ее водитель выехал на встречную полосу.

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