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Рианна побывала на суде, где на скамье подсудимых оказался отец ее сыновей

Рианна побывала на суде, где на скамье подсудимых оказался отец ее сыновей

Звёздная пара вновь оказалась в центре внимания судебных разбирательств. 36-летняя певица Рианна посетила заседание суда по делу её бойфренда, легендарного рэпера A$AP Rocky, настоящее имя которого Раким Майерс.

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