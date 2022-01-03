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В Минпросвещения исключили введение электронных сертификатов для посещения школ

В Минпросвещения исключили введение электронных сертификатов для посещения школ. Глава ведомства Сергей Кравцов отметил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионах разная и, исходя из неё, субъекты сами принимают решения по ограничениям.

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