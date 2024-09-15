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Как настроить ребенка на учебу после летних каникул

Как настроить ребенка на учебу после летних каникул

Вероника Васант, Матвей Семенов и Виктор Хориняк в сериале «Родком» СТС Интересный факт Сериал «Родком» попадает точно в нерв всем родителям детей школьного возраста, дает возможность взглянуть на себя со стороны и посмеяться над знакомыми ситуациями.

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