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В Оренбургской области полицейские провели с подростками мероприятие по профилактике экстремизма и терроризма

В Оренбургской области полицейские провели с подростками мероприятие по профилактике экстремизма и терроризма

Накануне на базе гуманитарно-технического техникума старший оперуполномоченный ЦПЭ УМВД России по Оренбургской области Дмитрий Емельянов и инспектор ПДН Татьяна Жидких провели профилактическую лекцию на тему: «Экстремизм в молодежной среде».

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