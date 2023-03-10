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Аксенов заявил, что интеграция новых регионов в структуры РФ может занять до пяти лет

Аксенов заявил, что интеграция новых регионов в структуры РФ может занять до пяти лет

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что полная интеграция ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в хозяйственную, образовательную и гуманитарную структуры РФ может занять до пяти лет.

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