Компания Morgan неуловимо обновила консервативный спорткар Plus Four

Британский производитель спорткаров Morgan до последнего держится своих корней и старается выпускать максимально консервативные по конструкции — если не сказать архаичные — автомобили, однако обновления не обходят стороной даже их.
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