Полиция Мексики обнаружила у наркобарона по прозвищу Тигр редких тигров

В Мексике прокуратура возбудила уголовное дело после рейда в частную резиденцию в муниципалитете Сан-Педро-Чолула, где были обнаружены 36 экзотических животных, в том числе восемь львят, шесть бенгальских тигров и американский бизон.
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