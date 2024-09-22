Глава пиротехнического отдела центра «Лидер» МЧС погиб в Курской области

Спустя день в ЛНР после атаки беспилотника погиб пожарный.фото: vk.com/mil--> Во время работ по разминированию в Курской области погиб начальник пиротехнического отдела центра «Лидер» Вячеслав Цоффка, сообщает пресс-служба МЧС России.