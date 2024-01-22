Шестеркин отразил 16 из 18 бросков «Анахайма». Победа – 19-я в 30 матчах в сезоне

«Рейнджерс» обыграли «Дакс» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ. В 30 матчах в сезоне у российского вратаря клуба из Нью-Йорка 19 побед при 90,2% сэйвов и коэффициенте надежности 2,81.