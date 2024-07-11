Politico: страны ЕС бойкотируют организованные Венгрией встречи министров

Государства Европейского союза собираются бойкотировать встречи министров, организованные Венгрией. Это станет «наказанием» премьер-министру страны Виктору Орбану за визит в Москву, сообщило издание Politico.
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