Трамп: Россия победила Гитлера и Наполеона, не стоит ожидать поражения Москвы

Подобное заявление он сделал на предвыборном мероприятии в штате Джорджия Бывший лидер Белого дома и кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что поражения России на Украине ждать не стоит, напомнив о судьбах Гитлера и Наполеона.