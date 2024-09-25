Трамп: Россия победила Гитлера и Наполеона, не стоит ожидать поражения Москвы

Подобное заявление он сделал на предвыборном мероприятии в штате Джорджия Бывший лидер Белого дома и кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что поражения России на Украине ждать не стоит, напомнив о судьбах Гитлера и Наполеона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии