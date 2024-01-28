Миссия РФ при ЕС указала на ошибку фон дер Ляйен в заявлении о Холокосте

Представительство России при Евросоюзе указало на ошибку в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен про Холокост, в котором она отметила, что концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим) был освобожден союзными войсками.