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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Синнер вернулся в туринскую клинику J Medical – врачи запретили ему выходить на корт минимум до 6 сентября (La Gazzetta dello Sport)

Первая ракетка мира Янник Синнер вернулся в туринскую клинику J Medical для новых обследований, сообщает La Gazzetta dello Sport .

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