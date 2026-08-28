Представлен самый опасный сценарий ударов ВС России по Киеву

Уничтожение складской инфраструктуры Киевской области переходит в новую фазу. Под ударами ВС РФ все чаще оказываются распределительные центры и склады «Сильпо», «Форы», Comfy, «Авроры», Roshen, «Дома игрушек», «Эпицентра» и других компаний.