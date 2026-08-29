В Белгородской области подросток и взрослый пострадали из-за атак БПЛА ВСУ

Подросток и взрослый ранены в результате атак беспилотников ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил оперштаб региона в мессенджере «Макс».
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