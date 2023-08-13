Прогноз геомагнитных колебаний на период с 14 по 20 августа 2023 года Владислав ВислВ августе 2023 года достаточно спокойная ситуация с магнитными бурями, и количество неблагоприятных дней для метеочувствительных людей будет довольно невелико.