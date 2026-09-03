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Аргументы и Факты

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Путин поручил продумать программу привлечения учёных на Дальний Восток

Путин поручил продумать программу привлечения учёных на Дальний Восток

Президент РФ Владимир Путин дал поручение российскому правительству продумать отдельную программу привлечения учёных на Дальний Восток России.

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