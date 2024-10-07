Медвежий угол
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Медвежий угол

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Битва с квадроберами

Битва с квадроберами

Гений про злодейства Ну что там с квадроберами-то? Запретили? А то уже, я смотрю, и корм для них стали продавать.

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Комментарии
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ВераВерная
Согласна.
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3 час.
Владимир Гусев
Все это дерьмо - штрафы, тюрьма итд итп - единственным реальным наказанием за любую провинность является безвозвратное лишение организма какой то важной функции, которое нельзя восстановить за любые деньги, причем отрубание мизинцев - не в счет. А вот выколотый глаз, простреленное картечью колено, раздробленная кисть, где вместо 7 костей стало вдруг 127 - вот это пугает всех и бедных и богатых.
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2 час.
ГМ
Георгий Михалев
Да что там мусолить, усыплять скотов нахрен.
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2 час.

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