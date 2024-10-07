Битва с квадроберами

Владимир Гусев

Все это дерьмо - штрафы, тюрьма итд итп - единственным реальным наказанием за любую провинность является безвозвратное лишение организма какой то важной функции, которое нельзя восстановить за любые деньги, причем отрубание мизинцев - не в счет. А вот выколотый глаз, простреленное картечью колено, раздробленная кисть, где вместо 7 костей стало вдруг 127 - вот это пугает всех и бедных и богатых.