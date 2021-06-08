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«Монреаль» – 3-й клуб в истории НХЛ, выигравший серию 4-0, до этого уступая 1-3 в предыдущей

«Монреаль» вышел в полуфинал Кубка Стэнли, обыграв «Виннипег» во втором раунде со счетом 4-0.  В первом раунде «Канадиенс» прошли «Торонто» (4-3), уступая по ходу серии со счетом 1-3.

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