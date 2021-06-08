«Монреаль» – 3-й клуб в истории НХЛ, выигравший серию 4-0, до этого уступая 1-3 в предыдущей

«Монреаль» вышел в полуфинал Кубка Стэнли, обыграв «Виннипег» во втором раунде со счетом 4-0. В первом раунде «Канадиенс» прошли «Торонто» (4-3), уступая по ходу серии со счетом 1-3.
Популярные статьи
- Сизерон о совместном фото с бойфрендом: «В какой-то момент понял, что это может помочь многим молодым фигуристам или другим людям»
- Ягудин о количестве зрителей на «Алых парусах»: «Эти люди с тестами или вакцинированные? Пипец! Что, ###, происходит?»
- Алексей Ягудин о количестве зрителей на «Алых парусах»: «Эти люди с тестами или вакцинированные? Пипец! Что, ###, происходит?»
Свежие комментарии