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Китай аплодирует тому, как Россия арестовала активы американского банка JPMorgan

Китай аплодирует тому, как Россия арестовала активы американского банка JPMorgan

Валентин Катасонов: США больше не будут трогать «русские доллары» Михаил Зубов Фото: Zuma ExclusiveTASS Материал комментируют: Валентин Катасонов Константин Смирнов Арест в России активов и недвижимости американского финансового конгломерата JPMorgan Chase вызвал на Западе такой шок, что ни одно деловое СМИ Евросоюза и США об этом событии даже не сообщило, а вместо этого дружно подхватили отвлекающую тему — Russiagate (вмешательство Москвы в западные выборы).

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