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Тульские новости

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В Тульской области жильцов аварийных домов расселяют в рамках нацпроекта

В Тульской области жильцов аварийных домов расселяют в рамках нацпроекта

7 сентября на оперативном совещании под руководством Губернатора Дмитрия Миляева рассмотрели ход выполнения программы по переселению граждан из аварийного жилья, запущенной в прошлом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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