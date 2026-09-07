В Тульской области жильцов аварийных домов расселяют в рамках нацпроекта

7 сентября на оперативном совещании под руководством Губернатора Дмитрия Миляева рассмотрели ход выполнения программы по переселению граждан из аварийного жилья, запущенной в прошлом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
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