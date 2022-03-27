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Тренер Польши о Швеции: «Хорошая команда с высокой организацией игры, но у нас есть свой план»

Тренер сборной Польши Чеслав Михневич высказался в преддверии финального стыка со Швецией. Поляки прошли полуфинальный стык отбора ЧМ-2022 в результате отстранения из турнира национальной команды России.

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