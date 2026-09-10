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Царьград

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Ростовские депутаты освободили водоканалы от налога до 2030 года

Ростовские депутаты освободили водоканалы от налога до 2030 года

Депутаты Ростовской области освободили предприятия водоснабжения от налога на имущество до конца 2030 года.

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