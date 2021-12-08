Министерство курортов и туризма Республики Крым информирует

Министерство курортов и туризма Республики Крым (далее - Министерство) информирует, что в соответствии с Федеральным законом от 05 февраля 2018 года № 16-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в целях совершенствования правового регулирования предоставления гостиничных услуг и классификации объектов туристской индустрии» на территории Российской Федерации введена поэтапная обязательная классификация гостиниц.