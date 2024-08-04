Рада рассмотрит законопроект о запрете призывать в ВСУ ряд категорий мужчин

Секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что парламент рассмотрит законопроект, который должен запретить призывать в Вооруженные силы Украины (ВСУ) мужчин, получивших военный билет до достижения ими возраста 25 лет, а тем, кто уже был мобилизован в армию, позволит уволиться.