Скандалы и творческие подвиги конкурса Евровидение-2024, который навсегда войдет в историю Алёна Юрьева События «Евровидения-2024» стали настоящим топовым материалом как для музыкальных ценителей, так и для общественных деятелей, подчеркивая важность соблюдения этики и международных норм поведения на фоне творческой свободы и социальной ответственности.