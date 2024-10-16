⚠️ДТП в микрорайоне Зелёный на перекрестке возле Молока в сторону рынка Мирный.
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⚠️ДТП в микрорайоне Зелёный на перекрестке возле Молока в сторону рынка Мирный.
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