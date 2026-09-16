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Медведчук заявил, что ФРГ превращается в глубокий тыл для нацистской Украины

Медведчук заявил, что ФРГ превращается в глубокий тыл для нацистской Украины

Германия превращается в глубокий тыл для нацистской Украины и стягивает войска к ее границам. Об этом заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной Киевом партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук .

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