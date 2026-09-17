Вину в "бесконтактных" ДТП будут определять с помощью экспертизы

МВД уточнило порядок расследования так называемых бесконтактных ДТП. Как сообщает ТАСС, речь идёт об авариях, когда машины физически не сталкиваются, но действия одного водителя заставляют другого резко тормозить, перестраиваться или уходить от столкновения, после чего тот попадает в аварию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В России вырастут...
- ИМ В Госдуме заявили...
- Пассажиры такси м...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым