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В Госдуме предложили смягчить наказание за временное отсутствие документов на авто

В Госдуме предложили смягчить наказание за временное отсутствие документов на авто

Председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил в своем телеграм-канале о направленном в правительство законопроекте, отменяющем самые жесткие санкции за забытые дома документы на машину .

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