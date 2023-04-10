В Госдуме предложили смягчить наказание за временное отсутствие документов на авто

Председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил в своем телеграм-канале о направленном в правительство законопроекте, отменяющем самые жесткие санкции за забытые дома документы на машину .
Председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил в своем телеграм-канале о направленном в правительство законопроекте, отменяющем самые жесткие санкции за забытые дома документы на машину .
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