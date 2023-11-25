История, запреты и приметы церковного праздника Иоанна Златоуста, отмечаемого ежегодно 26 ноября Анна РедькоМного веков 26 ноября православные верующие Русской Православной Церкви чтят память богослова и святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии