Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин купил себе дом в Эстонии за 1 миллион евро

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин купил себе дом в Эстонии за 1 миллион евроГлавный тренер футбольной сборной России Валерий Карпин купил себе дом в Эстонии за 1 миллион евро, куда перевёз семью и переезжает жить после ухода из ФК «Ростов».