Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин купил себе дом в Эстонии за 1 миллион евро

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин купил себе дом в Эстонии за 1 миллион евроГлавный тренер футбольной сборной России Валерий Карпин купил себе дом в Эстонии за 1 миллион евро, куда перевёз семью и переезжает жить после ухода из ФК «Ростов».
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