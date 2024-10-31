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Известную российскую журналистку оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Известную российскую журналистку оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Никулинский районный суд Москвы оштрафовал известную российскую журналистку Татьяну Фельгенгауэр (настоящая фамилия — Шадрина) (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) за нарушение закона об иностранных агентах.

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