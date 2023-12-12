Попросил Чонгука не трогать его за руку и уйти: друг Макнэ о раздражении Ви на проводах в армию

Только недавно мы порадовались за Чонгука (Jungkook) и Ви (V), которые очень мило смотрелись на прощаниях перед армией и даже встали рядом на фото, как появились новые данные от анонимных информационных источников, в которых говорилось о том, что примирения Куки и Ви не было.