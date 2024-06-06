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Новая песня Пугачевой об убогих гражданах России

Новая песня Пугачевой об убогих гражданах России

Юрий Кот   Я рад, что новый "хит" релокантки Пугачевой остался почти незамеченным. Забвение — это лучшее, это то, что от нас требуется, чтобы эти русофобы навсегда покинули наше общественное пространство.

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Комментарии
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Игорь Ткачук
Право слово-Обкакайте. Что дочь, что мама.
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6 час.
Галина Смирнова
Таки если по стихам, то дочка дерзкая, &quot;честная&quot;. режет правду матку в лицо холопам и рабам! А по жизни - сидит себе в уголочке аж цельных 12 лет!!! Высовывается только чисто бабла нарубить))))
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3 час.
Галина Смирнова
Короче, завралась ты, бабушка! :-)
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3 час.

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