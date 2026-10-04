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Илья Авербух: «У Валиевой есть все шансы стать олимпийской чемпионкой. Мы все ждем от нее такого же возвращения, как от Трусовой»

Хореограф и чемпион мира в танцах на льду Илья Авербух  считает, что фигуристка Камила Валиева может стать олимпийской чемпионкой.

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