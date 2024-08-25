25.08.24 Новомихайловка - Константиновка Активные боевые действия в районе Новомихайловки. Атака ВС РФ пехотным подразделением у Константиновки.
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25.08.24 Новомихайловка - Константиновка Активные боевые действия в районе Новомихайловки. Атака ВС РФ пехотным подразделением у Константиновки.
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