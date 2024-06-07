Федор Болтин: «Наша общая задача»

Председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга – о предстоящем празднике Уже в следующую среду мы отметим День России! По словам президента нашей страны Владимира Путина, этот государственный праздник знаменует неразрывность многовековой истории и утверждает единство многонационального народа.
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