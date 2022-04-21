Звезда франшизы «Звездные войны» Юэн Макгрегор тайно женился

Актер Юэн Макгрегор сыграл тайную свадьбу с коллегой, из-за которой в свое время расстался с женой. Фото: из открытых источников Актер фильмов «Звездные войны» и «На игле» Юэн Макгрегор предпочитает не раскрывать подробности своей личной жизни.