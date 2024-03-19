В Госдуме открылась выставка робототехники

Российские инновационные технологии необходимо как можно быстрее внедрять в промышленность, и законодателям предстоит создать для этого все условия, сказали депутаты на открытии выставки робототехники в Госдуме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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