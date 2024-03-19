Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

998 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вик Норд
    Вера в справедливость даже в детском возрасте бесперспективна,так как раз за разом действительность её разрушает,а ес...Из-за чего Башкан...
  • Иван Агеев
    Пи...дуй, пока трамваи ходят.Путин призвал рос...
  • Юрий Во
    Насчет ЦИПСО - не знаю. Не интересуюсь заведомо тенденциозными источниками. Впрочем, как и Росстатом.  Я оперирую фак...Путин призвал рос...

В Госдуме открылась выставка робототехники

В Госдуме открылась выставка робототехники

Российские инновационные технологии необходимо как можно быстрее внедрять в промышленность, и законодателям предстоит создать для этого все условия, сказали депутаты на открытии выставки робототехники в Госдуме.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх