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Царьград

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В Китае врач украл у молодой матери плаценту в роддоме

В Китае врач украл у молодой матери плаценту в роддоме

Журналисты не смогли выяснить, были ли аналогичные случаи ранее.В китайской провинции Гуйчжоу работник роддома похитил плаценту роженицы с целью дальнейшей перепродажи на нелегальном рынке, сообщает китайское онлайн-издание China Morning Post.

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