Британские хирурги впервые удалили опухоль мозга через глазницу

Британские хирурги провели уникальную операцию, впервые удалив опухоль мозга через глазницу. Этот инновационный подход минимизирует травмы, сокращает восстановительный период и открывает новые горизонты для лечения сложных опухолей.
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