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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жаровский – 3-й в рейтинге проспектов «Монреаля» от Daily Faceoff. Хейдж – 1-й, Райнбахер – 4-й, Пугачев – 5-й

Daily Faceoff опубликовал рейтинг проспектов « Монреаля ». В десятку вошли два российских хоккеиста: Александр Жаровский и Глеб Пугачев .

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