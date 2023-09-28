Ускоренное развитие ядерных сил закрепили в Конституции КНДР

КНДР приняла поправки к Конституции, чтобы закрепить свою политику в отношении ядерных сил. Северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал значительно ускорить производство ядерного оружия, сообщает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).
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