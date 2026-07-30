Банк Англии оставил процентную ставку на уровне 3,75% годовых

Банк Англии решил сохранить ключевую процентную ставку на уровне 3,75% годовых. Большинство членов Комитета по денежно-кредитной политике поддержали это решение, тогда как часть выступала за её повышение.
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