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Царьград

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Банк Англии оставил процентную ставку на уровне 3,75% годовых

Банк Англии оставил процентную ставку на уровне 3,75% годовых

Банк Англии решил сохранить ключевую процентную ставку на уровне 3,75% годовых. Большинство членов Комитета по денежно-кредитной политике поддержали это решение, тогда как часть выступала за её повышение.

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