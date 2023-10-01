«Раб – это говорящая вещь»(с)Варрон Зайду издалека. Много лет назад я изучал англосаксонскую культуру (она не единственная, которую я изучал – немцы, японцы, греки и ещё несколько тоже туда входили).
Добро и Зло, Мариуполь и рабское рагульё
Комментарии
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Владимир Соловьев
ВОКРУГ РОССИИ УЖЕ СЛОЖИЛСЯ ИНСТРУМЕНТАРИЙ! МАЛОГО ТОГО МЕДВЕДЕВ НАКАЧИВАЕТ ИМ СТРАНУ, В ТО ВРЕМЯ КАК, ИХ НАЧАЛЬНИКИ ХОРОВОДОМ ХОДЯТ ВОЗЛЕ БАЙДЕНА. ЧТО ЭТО, КАК НЕ ФОРМИРОВАНИЕ ПЯТОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ КОЛОННЫ, КАК ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА, ВНУТРИ РОССИИ?! А МЫ ДО СИХ ПОР БЕЗОРУЖНЫЕ!
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