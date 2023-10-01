Добро и Зло, Мариуполь и рабское рагульё

Владимир Соловьев

ВОКРУГ РОССИИ УЖЕ СЛОЖИЛСЯ ИНСТРУМЕНТАРИЙ! МАЛОГО ТОГО МЕДВЕДЕВ НАКАЧИВАЕТ ИМ СТРАНУ, В ТО ВРЕМЯ КАК, ИХ НАЧАЛЬНИКИ ХОРОВОДОМ ХОДЯТ ВОЗЛЕ БАЙДЕНА. ЧТО ЭТО, КАК НЕ ФОРМИРОВАНИЕ ПЯТОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ КОЛОННЫ, КАК ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА, ВНУТРИ РОССИИ?! А МЫ ДО СИХ ПОР БЕЗОРУЖНЫЕ!