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Жительница Северной Осетии выразила благодарность сотрудникам полиции за своевременно оказанную помощь на автодороге Дигора-Ардон

Жительница Северной Осетии выразила благодарность сотрудникам полиции за своевременно оказанную помощь на автодороге Дигора-Ардон

9 февраля 2022 года жительница с. Лескен Светлана Тагаева за рулем автомобиля вместе с 9-летней дочерью направлялись в одно из медицинских учреждений г.

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