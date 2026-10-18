По словам Тарантино, написанный сценарий ему нравится, но для начала он хочет посмотреть, как пойдут дела у его пьесы "Самовлюбленный кавалер" (The Popinjay Cavalier, официальной версии перевода названия на русский нет).
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