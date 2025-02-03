Онтарио разорвёт контракт со SpaceX на $68 млн из-за пошлин на товары из Канады Ка...

Онтарио разорвёт контракт со SpaceX на $68 млн из-за пошлин на товары из КанадыКанадская провинция Онтарио намерена разорвать контракт с оператором спутниковой сети Starlink в лице американской компании SpaceX стоимостью 100 млн канадских долларов (около $68 млн).